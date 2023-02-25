Незабутня вечеря посеред риб

Вечеря у підводному тунелі Орієнтаріуму в Лодзі триватиме дві години (з 20:00 до 22:00) і включатиме три страви. Ви зможете вибрати один із трьох варіантів: м'ясний, рибний та вегетаріанський. До столу ви отримаєте пляшку вина. За вечерю у незвичайному форматі доведеться віддати 800 злотих на двох.

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Вечеря у підводному тунелі Орієнтаріуму / Фото Orientarium ZOO Łódź

До слова! В Орієнтаріумі мешкає понад 1300 видів риб. Серед них є бородаті акули та рідкісний різновид гітарних акул. Тут також плавають чорнопері акули та скати, плямисті касатки і гімантури.

Коли та як купити квиток

Дві найближчі вечері пройдуть 11 та 25 березня. Щоб взяти участь, потрібно встигнути купити квиток, позаяк кількість місць обмежена – в одній вечері участь можуть брати 40 осіб. Купити квиток можна за посиланням.



Orientarium ZOO Łódź / Фото Orientarium ZOO Łódź