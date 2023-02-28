Зверніть увагу У Лодзі можна повечеряти в підводному тунелі з акулами: ідея вихідного дня

Я був на Балі вже втретє, але ніколи раніше не замовляв алкоголь у ресторанах. І ось цього вечора вирішив зробити виняток, оскільки ми святкували день народження. Вивчивши винну карту, зупинився на пристойній пляшці білого вина, яка коштувала 1700 ++ рупій,

— написав австралієць.

За інформацією журналістів, чоловік подумав, що ціна становитиме приблизно 200 австрійських доларів. Він вирішив, що це трохи дорожче, ніж він очікував, але у зв'язку зі святом вирішив порадувати себе та друзів.

Однак, коли австралієць замовив пляшку вина, офіціант зробив паузу і перепитав його, чи не помилився він із вибором. Така реакція видалася досить образливою для туриста: "невже я не можу заплатити 170 доларів за пляшку вина!?".

Він нічого не запідозрив і тоді, коли до його компанії підійшов шеф-кухар ресторану та особисто привітав гостей, чоловік подумав, що це просто гарний ресторан.

Ресторан списав 2 300 доларів замість очікуваних п'ятисот

Пояснення дивної поведінки персоналу закладу виявилося лише наступного ранку, коли чоловік перевірив свій банківський рахунок. Ресторан списав 2 300 доларів замість очікуваних п'ятисот!

Ця їжа насправді коштувала більше, ніж вся відпустка,

— додав невдалий турист.

У паніці чоловік перевірив чек із ресторану та зрозумів свою помилку. Насправді пляшка коштувала йому приблизно 1 700 австралійських доларів.

Тож, радимо детальніше звертати увагу на позиції в меню, а особливо тоді, коли перебуваєте у святковому настрої. В іншому разі можете потрапити в таку ж ситуацію!