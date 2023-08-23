Сотні людей полюватимуть на Лохнеське чудовисько: такого не було 50 років
Джерело:CNN
Фанати міфічного чудовиська з озера Лох-Несс у Шотландії готові до історичних пошуків. До заходу планують долучитися понад 100 добровольців.
Мисливці за Лохнеським чудовиськом з'їдуться до шотландського озера з усього світу. Вони прагнуть знайти бодай докази існування міфічної істоти. Пошукова операція триватиме два дні – 26 та 27 серпня.
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Міфічні пошуки
Керівник Центру Лох-Несса Пол Ніксон розповів, що більшість прихильників паранормальних явищ приїдуть до загадкового озера особисто. Чекають на ентузіастів навіть з Японії та Нової Зеландії.
Ще частина добровольців працюватимуть з відеодоказами. Вони будуть уважно аналізувати записи з чотирьох камер спостереження і ті ролики, які надішлють волонтери безпосередньо з озера Лох-Несс.
Центр дослідження Лох-Несса відкрився після ремонту цього року і анонсував масштабне "полювання" на головну загадку озера. Востаннє подібну операцію влаштували в 1972 році, коли добровольці також шукали докази існування міфічного чудовиська. Але тоді у них не було сучасної апаратури.
Цього разу учасники пошуків матимуть теплові дрони з інфрачервоною камерою та спеціальний гідрофон для виявлення звуків під водою.
Ми постараємося забезпечити спостерігачів так, щоб вони могли документувати будь-які переміщення, унеможлививши суб'єктивні чинники,
— додав Пол Ніксон.
Докази існування "монстра" зазвичай були фейковими, як це фото зі старої газети / Фото AP
Найвідоміша містична легенда Шотландії
Організатори "полювання" переконані, що результати цієї унікальної операції можуть дати поштовх новим науковим дослідженням та розширити розуміння таємничого світу озера Лох-Несс.Лох-Несс — одна з найбільших водойм на Британських островах, що має глибину до 226 метрів. Міф про Лохнеське чудовисько почав набирати обертів після 1933 року, коли шотландська преса вперше написала про "дракона або доісторичне чудовисько", яке нібито живе у водоймі.
З того часу провели безліч досліджень, але більшість з них виявилися містифікацією. Тому реальних доказів існування "монстра з озера Лох-Несс" не існує.
У 2018 році міжнародна група науковців дослідила ДНК з озера і виключила наявність будь-яких великих тварин, які могли б гіпотетично бути Лохнеським чудовиськом.