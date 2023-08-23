Охотники за Лохнесским чудовищем съедутся к шотландскому озеру со всего мира. Они стремятся найти хотя бы доказательства существования мифического монстра. Поисковая операция продлится два дня – 26 и 27 августа.

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Мифические поиски

Руководитель Центра Лох-Несса Пол Никсон рассказал, что большинство поклонников паранормальных явлений приедут к загадочному озеру лично. Ждут энтузиастов даже из Японии и Новой Зеландии.

Еще часть добровольцев будут работать с видеодоказательствами. Они будут внимательно анализировать записи из четырех камер наблюдения и те ролики, которые пришлют волонтеры прямо с озера Лох-Несс.

Центр исследования Лох-Несса открылся после ремонта в этом году и анонсировал масштабную охоту на главную загадку озера. Последний раз подобную операцию устроили в 1972 году, когда добровольцы также искали доказательства существования мифического чудовища. Но тогда у них не было современной аппаратуры.

На этот раз участники поисков будут иметь тепловые дроны с инфракрасной камерой и специальный гидрофон для обнаружения звуков под водой.

Мы постараемся обеспечить наблюдателей так, чтобы они могли документировать любые перемещения, исключив субъективные факторы,

– добавил Пол Никсон.

Доказательства существования "монстра" обычно были фейковыми, как это фото из старой газеты / Фото AP

Самая известная мистическая легенда Шотландии

Организаторы охоты убеждены, что результаты этой уникальной операции могут дать толчок новым научным исследованиям и расширить понимание таинственного мира озера Лох-Несс.

Лох-Несс — один из самых больших водоемов на Британских островах, имеющий глубину до 226 метров. Миф о Лохнесском чудовище начал набирать обороты после 1933 года, когда шотландская пресса впервые написала о "драконе или доисторическом чудовище", якобы живущем в водоеме.

С тех пор было проведено множество исследований, но большинство из них оказались мистификацией. Поэтому реальных доказательств существования "монстра из озера Лох-Несс" не существует.

В 2018 году международная группа ученых исследовала ДНК из озера и исключила наличие каких-либо крупных животных, которые могли бы гипотетически быть Лохнесским чудовищем.