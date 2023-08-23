Мисливці за Лохнеським чудовиськом з'їдуться до шотландського озера з усього світу. Вони прагнуть знайти бодай докази існування міфічної істоти. Пошукова операція триватиме два дні – 26 та 27 серпня.

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Міфічні пошуки

Керівник Центру Лох-Несса Пол Ніксон розповів, що більшість прихильників паранормальних явищ приїдуть до загадкового озера особисто. Чекають на ентузіастів навіть з Японії та Нової Зеландії.

Ще частина добровольців працюватимуть з відеодоказами. Вони будуть уважно аналізувати записи з чотирьох камер спостереження і ті ролики, які надішлють волонтери безпосередньо з озера Лох-Несс.

Центр дослідження Лох-Несса відкрився після ремонту цього року і анонсував масштабне "‎полювання" на головну загадку озера. Востаннє подібну операцію влаштували в 1972 році, коли добровольці також шукали докази існування міфічного чудовиська. Але тоді у них не було сучасної апаратури.

Цього разу учасники пошуків матимуть теплові дрони з інфрачервоною камерою та спеціальний гідрофон для виявлення звуків під водою.

Ми постараємося забезпечити спостерігачів так, щоб вони могли документувати будь-які переміщення, унеможлививши суб'єктивні чинники,

— додав Пол Ніксон.

Докази існування "‎монстра" зазвичай були фейковими, як це фото зі старої газети / Фото AP

Найвідоміша містична легенда Шотландії

Організатори "‎полювання" переконані, що результати цієї унікальної операції можуть дати поштовх новим науковим дослідженням та розширити розуміння таємничого світу озера Лох-Несс.

Лох-Несс — одна з найбільших водойм на Британських островах, що має глибину до 226 метрів. Міф про Лохнеське чудовисько почав набирати обертів після 1933 року, коли шотландська преса вперше написала про "‎дракона або доісторичне чудовисько", яке нібито живе у водоймі.

З того часу провели безліч досліджень, але більшість з них виявилися містифікацією. Тому реальних доказів існування "‎монстра з озера Лох-Несс" не існує.

У 2018 році міжнародна група науковців дослідила ДНК з озера і виключила наявність будь-яких великих тварин, які могли б гіпотетично бути Лохнеським чудовиськом.