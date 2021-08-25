На знак солідарності: у польську бібліотеку завезли українські книги
Джерело:inPoland
У Муніципальній публічній бібліотеці імені Хероніма Лопатинського у Любліні появились книги українською мовою. Таким чином місто Люблін долучилося до привітання українців з 30-ю річницею відновлення державної незалежності.
Люблін є найбільшим місто на сході Польщі, а також столицею Люблінського воєводства. Там проживає багато українців, тому логічно, що провідна бібліотека міста зберігатиме україномовні книги, заявили у мерії.
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Книги для яких читачів поповнили полиці бібліотеки у Любліні
Кшиштоф Становський, директор Центру міжнародного співробітництва мерії Любліна, розповів, що Люблін отримав кілька десятків українських книг з різних міст-партнерів.
Природно, що філії муніципальної бібліотеки, читачами якої також є українці, матимуть книги українською мовою,
– висловився Кшиштоф Становський.
За його словами, влада міста намагається насамперед заохотити до читання молодь. Тому більшість книг орієнтовані на підлітків.
Крім україномовної літератури, з іноземних книг у цій бібліотеці мовою оригіналу можна почитати твори американських та французьких авторів.Також дізнавайтеся, які заходи відбувалися у Польщі до Дня Незалежності України.