Люблин является крупнейшим городом на востоке Польши, а также столицей Люблинского воеводства. Там проживает много украинцев, поэтому логично, что ведущая библиотека города будет хранить украиноязычные книги, заявили в мэрии.
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Книги для каких читателей пополнили полки библиотеки в Люблине
Кшиштоф Становский, директор Центра международного сотрудничества мэрии Люблина, рассказал, что Люблин получил несколько десятков украинских книг из разных городов-партнеров.
Естественно, что филиалы муниципальной библиотеки, читателями которой также являются украинцы, будут иметь книги на украинском языке,
– высказался Кшиштоф Становский.
По его словам, власти города пытаются прежде всего привлечь к чтению молодежь. Поэтому большинство книг ориентированы на подростков.
Кроме украиноязычной литературы, из иностранных книг в этой библиотеке на языке оригинала можно почитать произведения американских и французских авторов.