На польському кордоні застрягли 130 автомобілів: у яких пунктах пропуску черги

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило про те, що на українсько-польському кордоні утворилися великі черги. Найбільша кількість автомобілів зафіксована на пункті пропуску "Шегині".

Про ситуацію прикордонники проінформували на своїй офіційній сторінці у фейсбуці. За їхніми даними, 130 транспортних утворили чергу о 15 годині дня.

Актуально Як українцям у Польщі отримати щеплення від COVID-19: покрокова інструкція

Де саме є черги

Автомобілі на українсько-польському кордоні скупчилися у таких пунктах пропуску:

Рава-Руська – 40 авто;

Грушів – 20 авто;

Шегині – 60 авто;

Краковець – 10 авто.

О 12 годині на українсько-польському кордоні було 200 автомобілів, і ситуація виглядала так:

Рава-Руська – 40 авто;

Грушів – 30 авто;

Шегині – 130 авто.

На локаціях, що не перелічені вище, зараз черг немає. Західний контроль повідомляє, що на всіх інших пунктах пропуску автомобілі відсутні взагалі.