На польському кордоні застрягли 130 автомобілів: у яких пунктах пропуску черги

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило про те, що на українсько-польському кордоні утворилися великі черги. Найбільша кількість автомобілів зафіксована на пункті пропуску "Шегині".
Про ситуацію прикордонники проінформували на своїй офіційній сторінці у фейсбуці. За їхніми даними, 130 транспортних утворили чергу о 15 годині дня.
Актуально Як українцям у Польщі отримати щеплення від COVID-19: покрокова інструкція
Де саме є черги
Автомобілі на українсько-польському кордоні скупчилися у таких пунктах пропуску:
- Рава-Руська – 40 авто;
- Грушів – 20 авто;
- Шегині – 60 авто;
- Краковець – 10 авто.
О 12 годині на українсько-польському кордоні було 200 автомобілів, і ситуація виглядала так:
- Рава-Руська – 40 авто;
- Грушів – 30 авто;
- Шегині – 130 авто.