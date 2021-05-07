О ситуации пограничники проинформировали на своей официальной странице в фейсбуке. По их данным, 130 транспортных образовали очередь в 15:00 дня.
Актуально Как украинцам в Польше получить прививку от COVID-19: пошаговая инструкция
Где именно очереди
Автомобили на украинско-польской границе скопились в таких пунктах пропуска:
- Рава-Руськая – 40 авто;
- Грушев – 20 авто;
- Шегини – 60 авто;
- Краковець – 10 авто.
В 12:00 на украинско-польской границе было 200 автомобилей, и ситуация выглядела так:
- Рава-Руськая – 40 авто;
- Грушев – 30 авто;
- Шегини – 130 авто.