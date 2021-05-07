О ситуации пограничники проинформировали на своей официальной странице в фейсбуке. По их данным, 130 транспортных образовали очередь в 15:00 дня.

Актуально Как украинцам в ​​Польше получить прививку от COVID-19: пошаговая инструкция

Где именно очереди

Автомобили на украинско-польской границе скопились в таких пунктах пропуска:

Рава-Руськая – 40 авто;

Грушев – 20 авто;

Шегини – 60 авто;

Краковець – 10 авто.

В 12:00 на украинско-польской границе было 200 автомобилей, и ситуация выглядела так:

Рава-Руськая – 40 авто;

– Грушев – 30 авто;

– Шегини – 130 авто.

На локациях не перечисленных выше очередей нет. Западный контроль сообщает, что на всех остальных пунктах пропуска автомобили отсутствуют вообще.