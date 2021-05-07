О ситуации пограничники проинформировали на своей официальной странице в фейсбуке. По их данным, 130 транспортных образовали очередь в 15:00 дня. 

Актуально Как украинцам в ​​Польше получить прививку от COVID-19: пошаговая инструкция

Где именно очереди

Автомобили на украинско-польской границе скопились в таких пунктах пропуска: 

  • Рава-Руськая – 40 авто;
  • Грушев – 20 авто;
  • Шегини – 60 авто;
  • Краковець – 10 авто. 

В 12:00 на украинско-польской границе было 200 автомобилей, и ситуация выглядела так:

  • Рава-Руськая  40 авто;
  • Грушев  30 авто; 
  • Шегини  130 авто. 

 