Зараз у Польщі вакцинують людей такими препаратами: Phizer, Moderna, AstraZeneca. Заробітчанин отримає ту вакцину, яка буде в обраному ним пункті щеплення.

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Як зареєструватися

Насамперед іноземець повинен мати підтвердження легального проживання. Допустимими є такі документи: звичайна або продовжена візи, карта побиту, документ, що підтверджує очікування карти побиту тощо.

Щоб зареєструватися на вакцину, потрібно дочекатися своєї черги. Графік отримання направлення на вакцину за роками народження виглядає так:

6 травня – 1992-1993 роки народження;

7 травня – 1994-1996 роки народження;

8 травня – 1997-1999 роки народження;

9 травня – 2000-2003 роки народження.

Коли настає день для реєстрації людей певного року народження, можна зробити одну з таких дій:

Зателефонувати за номером 989. Дзвінки приймають цілодобово. Під час розмови потрібно назвати свій номер PESEL. Після цього людині призначать час вакцинації. Інформація після розмови буде продубльована в SMS-повідомленні. Зареєструватися на сайті pacjent.gov.pl. Необхідна інформація висвітлиться на екрані після заповнення заявки. Здійснити реєстрацію за допомогою SMS, надіславши повідомлення з текстом SzczepimySie на номер 664-908-556 або на 880-333-333. Після цього слід вказати PESEL і поштовий код. Зареєструватися в конкретному пункті вакцинації. Потрібно зайти на відповідну сторінку з картою, вибрати пункт щеплення та зателефонувати безпосередньо туди. Оскільки працівники там, як правило, зайняті, краще використовувати попередні три пункти.

Що робити тим, хто не має PESEL

Якщо в особи немає номера PESEL, вона все одно має можливість вакцинуватися. Для цього треба звернутися до лікаря в пункт POZ (podstawowa opieka zdrowotna). Знайти найближчий можна на сайті NFZ. Лікар зможе видати направлення на щеплення на основі будь-якого посвідчення особи, зокрема паспорта.



Заробітчани у Польщі можуть отримати щеплення від коронавірусу / Фото Unsplash