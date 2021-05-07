Про ситуацію прикордонники проінформували на своїй офіційній сторінці у фейсбуці. За їхніми даними, 130 транспортних утворили чергу о 15 годині дня. 

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Де саме є черги

Автомобілі на українсько-польському кордоні скупчилися у таких пунктах пропуску:

  • Рава-Руська – 40 авто;
  • Грушів – 20 авто;
  • Шегині – 60 авто;
  • Краковець – 10 авто.

О 12 годині на українсько-польському кордоні було 200 автомобілів, і ситуація виглядала так: 

  • Рава-Руська – 40 авто;
  • Грушів – 30 авто; 
  • Шегині – 130 авто. 