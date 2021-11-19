У польських містах встановлюють інсталяції у вигляді легень: яка їх мета

Акцію "Легені, що дихають" загалом планують провести у 40 містах Польщі. Координацією займається організація Polski Alarm Smogowy.

Спеціальні інсталяції у вигляді легень виконані з білого напівпроникного матеріалу. Конструкції показують рівень забрудненості повітря в населеному пункті під час опалювального сезону.

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У чому суть акції

Встановити такі макети вирішили для того, щоб привернути увагу суспільства до екологічних проблем. Усе через те, що значна кількість будинків в Польщі досі опалюється вугіллям.

Конструкції легень зроблені таким чином, наче вони дихають. Ефект забезпечують вентилятори, які вмонтовані позаду інсталяцій легень і пропускають повітря. Через 2 тижні об'єкти змінюють колір: білі зображення легень стають темними. Таким чином акція демонструє, як нечисте повітря забруднює легені жителів.

Ініціатори акції говорять, що така практика є дуже ефективною. Вперше акцію провели взимку 2019 року під час опалювального сезону у Варшаві та ще 5 населених пунктах Малопольського воєводства – і вона отримала багато схвальних відгуків. Тож тепер штучні легені появляються в 41 місті Польщі з 9 воєводств.

Акцію "Легені, що дихають" у Польщі проводять не вперше / Фото Polski Alarm Smogowy

Графік перебування антисмогової пересувної конструкції в населених пунктах Польщі виглядає так:

14.11 – 28.11.2021 – Goczałkowice – Zdrój, Kłodzko;

12.11 – 23.11.2021 – Czernichów;

17.11 – 30.11.2021 – Dębica;

19.11 – 03.12.2021 – Bolszewo;

29.11 – 13.12.2021 – Gierałtowice, Kłodzko;

24.11 – 06.12.2021 – Nowy Targ;

01.12 – 13.12.2021 – Poraj;

14.12 – 28.12.2021 – Czerwionka-Leszczyny, Żary;

07.12 – 20.12.2021 – Piwniczna – Zdrój, Rumia;

14.12 – 27.12.2021 – Rzepiennik Strzyżewski;

30.12.2021 – 13.01.2022 – Nowy Dwór Mazowiecki, Ciechocinek;

21.12.2021 – 03.01.2022 – Andrychów, Wejherowo;

28.12.2021 – 11.01.2022 – Tuchów;

14.01 – 28.01.2022 – Milanówek, Toruń;

05.01 – 19.01.2022 – Wieliczka;

07.01 – 21.01.2022 – Gościcino;

12.01 – 25.01.2022 – Raciechowice;

29.01 – 12.02.2022 – Sieradz, Łomianki;

20.01 – 03.02.2022 – Pszczyna;

21.01 – 05.02.2022 – Reda;

26.01 – 08.02.2022 – Gorlice;

13.02 – 28.02.2022 – Łódź, Legionowo;

04.02 – 17.02.2022 – Warszawa (Wawer);

07.02 – 21.02.2022 – Luzino;

09.02 – 22.02.2022 – Wolbrom;

01.03 – 15.03.2022 – Chełmek, Mysłowice;

18.02 – 03.03.2022 – Pabianice;

21.02 – 07.03.2022 – Rumia;

23.02 – 08.03.2022 – Nawojowa;

04.03 – 18.03.2022 – Skawina;

07.03 – 21.03.2022 – Strzebielino;

09.03 – 23.03.2022 – Miechów;

21.03 – 10.04.2022 – Gościcino.

В містах Польщі встановлюють інсталяції у вигляді легень / Фото Polski Alarm Smogowy