Специальные установки в виде легких выполнены из белого полупроницаемого материала. Конструкции показывают уровень загрязненности воздуха в населённом пункте во время отопительного сезона.

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В чем суть акции

Установить такие макеты решили для того, чтобы привлечь внимание общества к экологическим проблемам. Все потому, что значительное количество домов в Польше до сих пор отапливаются углем.

Конструкции легких сделаны таким образом, как будто они дышат. Эффект обеспечивают вентиляторы, которые вмонтированы позади инсталляций легких и пропускают воздух. Через 2 недели объекты изменяют цвет: белые изображения легких становятся темными . Таким образом, акция демонстрирует, как нечистый воздух загрязняет легкие жителей.

Инициаторы акции говорят, что такая практика очень эффективна. Впервые акцию провели зимой 2019 года во время отопительного сезона в Варшаве и еще 5 населенных пунктах Малопольского воеводства – и она получила много одобрительных отзывов. Теперь искусственные легкие появляются в 41 городе Польши из 9 воеводств .

Акцию "Дышащие легкие"​ в Польше проводят не впервые / Фото Polski Alarm Smogowy

График пребывания антисмоговой передвижной конструкции в населенных пунктах Польши выглядит следующим образом:

14.11 – 28.11.2021 – Goczałkowice – Zdrój, Kłodzko;

12.11 – 23.11.2021 – Czernichów;

17.11 – 30.11.2021 – Dębica;

19.11 – 03.12.2021 – Bolszewo;

29.11 – 13.12.2021 – Gierałtowice, Kłodzko;

24.11 – 06.12.2021 – Nowy Targ;

01.12 – 13.12.2021 – Poraj;

14.12 – 28.12.2021 – Czerwionka-Leszczyny, Żary;

07.12 – 20.12.2021 – Piwniczna – Zdrój, Rumia;

14.12 – 27.12.2021 – Rzepiennik Strzyżewski;

30.12.2021 – 13.01.2022 – Nowy Dwór Mazowiecki, Ciechocinek;

21.12.2021 – 03.01.2022 – Andrychów, Wejherowo;

28.12.2021 – 11.01.2022 – Tuchów;

14.01 – 28.01.2022 – Milanówek, Toruń;

05.01 – 19.01.2022 – Wieliczka;

07.01 – 21.01.2022 – Gościcino;

12.01 – 25.01.2022 – Raciechowice;

29.01 – 12.02.2022 – Sieradz, Łomianki;

20.01 – 03.02.2022 – Pszczyna;

21.01 – 05.02.2022 – Reda;

26.01 – 08.02.2022 – Gorlice;

13.02 – 28.02.2022 – Łódź, Legionowo;

04.02 – 17.02.2022 – Warszawa (Wawer);

07.02 – 21.02.2022 – Luzino;

09.02 – 22.02.2022 – Wolbrom;

01.03 – 15.03.2022 – Chełmek, Mysłowice;

18.02 – 03.03.2022 – Pabianice;

21.02 – 07.03.2022 – Rumia;

23.02 – 08.03.2022 – Nawojowa;

04.03 – 18.03.2022 – Skawina;

07.03 – 21.03.2022 – Strzebielino;

09.03 – 23.03.2022 – Miechów;

21.03 – 10.04.2022 – Gościcino.