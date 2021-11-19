Спеціальні інсталяції у вигляді легень виконані з білого напівпроникного матеріалу. Конструкції показують рівень забрудненості повітря в населеному пункті під час опалювального сезону.
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У чому суть акції
Встановити такі макети вирішили для того, щоб привернути увагу суспільства до екологічних проблем. Усе через те, що значна кількість будинків в Польщі досі опалюється вугіллям.
Конструкції легень зроблені таким чином, наче вони дихають. Ефект забезпечують вентилятори, які вмонтовані позаду інсталяцій легень і пропускають повітря. Через 2 тижні об'єкти змінюють колір: білі зображення легень стають темними. Таким чином акція демонструє, як нечисте повітря забруднює легені жителів.
Ініціатори акції говорять, що така практика є дуже ефективною. Вперше акцію провели взимку 2019 року під час опалювального сезону у Варшаві та ще 5 населених пунктах Малопольського воєводства – і вона отримала багато схвальних відгуків. Тож тепер штучні легені появляються в 41 місті Польщі з 9 воєводств.
Акцію "Легені, що дихають" у Польщі проводять не вперше / Фото Polski Alarm Smogowy
Графік перебування антисмогової пересувної конструкції в населених пунктах Польщі виглядає так:
- 14.11 – 28.11.2021 – Goczałkowice – Zdrój, Kłodzko;
- 12.11 – 23.11.2021 – Czernichów;
- 17.11 – 30.11.2021 – Dębica;
- 19.11 – 03.12.2021 – Bolszewo;
- 29.11 – 13.12.2021 – Gierałtowice, Kłodzko;
- 24.11 – 06.12.2021 – Nowy Targ;
- 01.12 – 13.12.2021 – Poraj;
- 14.12 – 28.12.2021 – Czerwionka-Leszczyny, Żary;
- 07.12 – 20.12.2021 – Piwniczna – Zdrój, Rumia;
- 14.12 – 27.12.2021 – Rzepiennik Strzyżewski;
- 30.12.2021 – 13.01.2022 – Nowy Dwór Mazowiecki, Ciechocinek;
- 21.12.2021 – 03.01.2022 – Andrychów, Wejherowo;
- 28.12.2021 – 11.01.2022 – Tuchów;
- 14.01 – 28.01.2022 – Milanówek, Toruń;
- 05.01 – 19.01.2022 – Wieliczka;
- 07.01 – 21.01.2022 – Gościcino;
- 12.01 – 25.01.2022 – Raciechowice;
- 29.01 – 12.02.2022 – Sieradz, Łomianki;
- 20.01 – 03.02.2022 – Pszczyna;
- 21.01 – 05.02.2022 – Reda;
- 26.01 – 08.02.2022 – Gorlice;
- 13.02 – 28.02.2022 – Łódź, Legionowo;
- 04.02 – 17.02.2022 – Warszawa (Wawer);
- 07.02 – 21.02.2022 – Luzino;
- 09.02 – 22.02.2022 – Wolbrom;
- 01.03 – 15.03.2022 – Chełmek, Mysłowice;
- 18.02 – 03.03.2022 – Pabianice;
- 21.02 – 07.03.2022 – Rumia;
- 23.02 – 08.03.2022 – Nawojowa;
- 04.03 – 18.03.2022 – Skawina;
- 07.03 – 21.03.2022 – Strzebielino;
- 09.03 – 23.03.2022 – Miechów;
- 21.03 – 10.04.2022 – Gościcino.
В містах Польщі встановлюють інсталяції у вигляді легень / Фото Polski Alarm Smogowy