45 польских слів та фраз, які полегшать закупи на різдвяних ярмарках у Польщі
4 грудня 2022, 13:29Читать новость на русском
Різдво – улюблене свято поляків, проте відзначати зимові свята тут розпочинають задовго до цього дня. Передує усьому різдвяні ярмарки, які створюють казкову атмосферу в польських містах.
А різдвяні ярмарки в Польщі це не лише гарна ідея для вечірньої прогулянки, а й хороша нагода закупитися символічними презентами для друзів перед Днем святого Миколая чи сувенірами для себе або рідних. І аби ви були готові до закупів, ми підготували кілька тематичних слів польською мовою. Зберігайте добірку, яка стане вам у пригоді в Польщі.
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Польські слова для закупів на різдвяних ярмарках
- jarmark – ярмарок
- stół świąteczny – святковий стіл
- chleb – хліб
- ser – сир
- karp – короп
- wino – вино
- piwo – пиво
- przyprawy – спеції
- ryba wędzona – копчена риба
- ciasta domowe – домашні пироги
- pierogi – вареники
- wypieki – випічка
- miód – мед
- miód pitny – мед питний
- wędliny – м’ясна нарізка
- oscypek – осципек (традиційний копчений овечий сир)
- boczek – бекон
- kiełbasa – ковбаса
- szynka – шинка
- piernik – пряник
- prezenty świąteczne – різдвяні подарунки
- świece zapachowe – ароматичні свічки
- kosmetyki naturalne – натуральна косметика
- kapcie – капці
- magnesy – магніти
- kubki – чашки
- zabawki drewniane – дерев’яні іграшки
- gry edukacyjne – навчальні ігри
- rękodzieło – товари ручної роботи
- lalki – ляльки
- zabawki – іграшки
- kocyki – ковдри
- torebki – сумочки
- bombki na choinkę – ялинкові прикраси
- srebrna biżuteria – прикраси зі срібла
- pączki – пончики
- obwarzanki – бублики
- frytki – картопля фрі
- pajda chleba – скибка хліба
- owoce w czekoladzie – фрукти в шоколаді
- grzane wino – глінтвейн
- gorąca czekolada – гарячий шоколад
- herbata – чай.