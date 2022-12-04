45 польских слів та фраз, які полегшать закупи на різдвяних ярмарках у Польщі

Різдво – улюблене свято поляків, проте відзначати зимові свята тут розпочинають задовго до цього дня. Передує усьому різдвяні ярмарки, які створюють казкову атмосферу в польських містах.

А різдвяні ярмарки в Польщі це не лише гарна ідея для вечірньої прогулянки, а й хороша нагода закупитися символічними презентами для друзів перед Днем святого Миколая чи сувенірами для себе або рідних. І аби ви були готові до закупів, ми підготували кілька тематичних слів польською мовою. Зберігайте добірку, яка стане вам у пригоді в Польщі.

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Польські слова для закупів на різдвяних ярмарках