А різдвяні ярмарки в Польщі це не лише гарна ідея для вечірньої прогулянки, а й хороша нагода закупитися символічними презентами для друзів перед Днем святого Миколая чи сувенірами для себе або рідних. І аби ви були готові до закупів, ми підготували кілька тематичних слів польською мовою. Зберігайте добірку, яка стане вам у пригоді в Польщі.

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Польські слова для закупів на різдвяних ярмарках

  • jarmark – ярмарок
  • stół świąteczny – святковий стіл
  • chleb – хліб
  • ser – сир
  • karp – короп
  • wino – вино
  • piwo – пиво
  • przyprawy – спеції
  • ryba wędzona – копчена риба
  • ciasta domowe – домашні пироги
  • pierogi – вареники
  • wypieki – випічка
  • miód – мед
  • miód pitny – мед питний
  • wędliny – м’ясна нарізка
  • oscypek – осципек (традиційний копчений овечий сир)
  • boczek – бекон
  • kiełbasa – ковбаса
  • szynka – шинка
  • piernik – пряник
  • prezenty świąteczne – різдвяні подарунки
  • świece zapachowe – ароматичні свічки
  • kosmetyki naturalne – натуральна косметика
  • kapcie – капці
  • magnesy – магніти
  • kubki – чашки
  • zabawki drewniane – дерев’яні іграшки
  • gry edukacyjne – навчальні ігри
  • rękodzieło – товари ручної роботи
  • lalki – ляльки
  • zabawki – іграшки
  • kocyki – ковдри
  • torebki – сумочки
  • bombki na choinkę – ялинкові прикраси
  • srebrna biżuteria – прикраси зі срібла
  • pączki – пончики
  • obwarzanki – бублики
  • frytki – картопля фрі
  • pajda chleba – скибка хліба
  • owoce w czekoladzie – фрукти в шоколаді
  • grzane wino – глінтвейн
  • gorąca czekolada – гарячий шоколад
  • herbata – чай.