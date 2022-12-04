А різдвяні ярмарки в Польщі це не лише гарна ідея для вечірньої прогулянки, а й хороша нагода закупитися символічними презентами для друзів перед Днем святого Миколая чи сувенірами для себе або рідних. І аби ви були готові до закупів, ми підготували кілька тематичних слів польською мовою. Зберігайте добірку, яка стане вам у пригоді в Польщі.

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Польські слова для закупів на різдвяних ярмарках

jarmark – ярмарок

stół świąteczny – святковий стіл

chleb – хліб

ser – сир

karp – короп

wino – вино

piwo – пиво

przyprawy – спеції

ryba wędzona – копчена риба

ciasta domowe – домашні пироги

pierogi – вареники

wypieki – випічка

miód – мед

miód pitny – мед питний

wędliny – м’ясна нарізка

oscypek – осципек (традиційний копчений овечий сир)

boczek – бекон

kiełbasa – ковбаса

szynka – шинка

piernik – пряник

prezenty świąteczne – різдвяні подарунки

świece zapachowe – ароматичні свічки

kosmetyki naturalne – натуральна косметика

kapcie – капці

magnesy – магніти

kubki – чашки

zabawki drewniane – дерев’яні іграшки

gry edukacyjne – навчальні ігри

rękodzieło – товари ручної роботи

lalki – ляльки

zabawki – іграшки

kocyki – ковдри

torebki – сумочки

bombki na choinkę – ялинкові прикраси

srebrna biżuteria – прикраси зі срібла

pączki – пончики

obwarzanki – бублики

frytki – картопля фрі

pajda chleba – скибка хліба

owoce w czekoladzie – фрукти в шоколаді

grzane wino – глінтвейн

gorąca czekolada – гарячий шоколад

herbata – чай.

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