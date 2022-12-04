А рождественские ярмарки в Польше это не только хорошая идея для вечерней прогулки, но и хорошая возможность закупиться символическими презентами для друзей перед Днем святого Николая или сувенирами для себя или родных. И чтобы вы были готовы к закупкам, мы подготовили несколько тематических слов на польском языке. Сохраняйте подборку, которая пригодится вам в Польше.

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Польские слова для покупок на рождественских ярмарках

jarmark – ярмарка

stół świąteczny – праздничный стол

chleb – хлеб

ser – сыр

karp – карп

wino – вино

piwo – пиво

przyprawy – специи

ryba wędzona – копченая рыба

ciasta domowe – домашние пироги

pierogi – вареники

wypieki – выпечка

miód – мед

miód pitny – мед питьевой

wędliny – мясная нарезка

oscypek – осципек (традиционный копченый овечий сыр)

boczek – бекон

kiełbasa – колбаса

szynka – ветчина

piernik – пряник

prezenty świąteczne – рождественские подарки

świece zapachowe – ароматические свечи

kosmetyki naturalne – натуральная косметика

kapcie – тапочки

magnesy – магниты

kubki – чашки

zabawki drewniane – деревянные игрушки

gry edukacyjne – обучающие игры

rękodzieło – товары ручной работы

lalki – куклы

zabawki – игрушки

kocyki – одеяла

torebki – сумочки

bombki na choinkę – елочные украшения

srebrna biżuteria – украшения из серебра

pączki – пончики

obwarzanki – баранки

frytki – картофель фри

pajda chleba – ломтик хлеба

owoce w czekoladzie – фрукты в шоколаде

grzane wino – глинтвейн

gorąca czekolada – горячий шоколад

herbata – чай.

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