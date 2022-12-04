А рождественские ярмарки в Польше это не только хорошая идея для вечерней прогулки, но и хорошая возможность закупиться символическими презентами для друзей перед Днем святого Николая или сувенирами для себя или родных. И чтобы вы были готовы к закупкам, мы подготовили несколько тематических слов на польском языке. Сохраняйте подборку, которая пригодится вам в Польше.
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Польские слова для покупок на рождественских ярмарках
- jarmark – ярмарка
- stół świąteczny – праздничный стол
- chleb – хлеб
- ser – сыр
- karp – карп
- wino – вино
- piwo – пиво
- przyprawy – специи
- ryba wędzona – копченая рыба
- ciasta domowe – домашние пироги
- pierogi – вареники
- wypieki – выпечка
- miód – мед
- miód pitny – мед питьевой
- wędliny – мясная нарезка
- oscypek – осципек (традиционный копченый овечий сыр)
- boczek – бекон
- kiełbasa – колбаса
- szynka – ветчина
- piernik – пряник
- prezenty świąteczne – рождественские подарки
- świece zapachowe – ароматические свечи
- kosmetyki naturalne – натуральная косметика
- kapcie – тапочки
- magnesy – магниты
- kubki – чашки
- zabawki drewniane – деревянные игрушки
- gry edukacyjne – обучающие игры
- rękodzieło – товары ручной работы
- lalki – куклы
- zabawki – игрушки
- kocyki – одеяла
- torebki – сумочки
- bombki na choinkę – елочные украшения
- srebrna biżuteria – украшения из серебра
- pączki – пончики
- obwarzanki – баранки
- frytki – картофель фри
- pajda chleba – ломтик хлеба
- owoce w czekoladzie – фрукты в шоколаде
- grzane wino – глинтвейн
- gorąca czekolada – горячий шоколад
- herbata – чай.