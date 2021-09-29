Польські фірми схвильовані такою тенденцією, бо зазначають, що українці є головним джерелом робочої сили в Польщі. А також додають, що економіка Польщі може серйозно постраждати, якщо трудові мігранти з України продовжать обирати інші країни для працевлаштування, насамперед Німеччину.

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Обидві країни відчувають нестачу працездатного населення

За останніми спостереженнями, зараз українці більш охоче їдуть працювати до Німеччини, аніж до Польщі. Хоч офіційні дані бюро з працевлаштування і повідомляють, що кількість українців, які подають запити щодо реєстрації в Польщі, щорічно збільшується на 20%, та насправді дедалі більше робітників не залишаються працювати в Польщі, а переїжджають до Німеччини. Про це свідчать дані Агентства кадрової служби Польщі.

Головна причина такого вибору українців доволі банальна. У Німеччині роботодавці платять більше, ніж пропонують поляки.

Ми можемо говорити про тисячі українців, які офіційно проживають у Польщі, але працюють у Німеччині, де нестача робочої сили також болюча. Це серйозна загроза для Польщі,

– висловився гендиректор агентства Кшиштоф Інглот.

Витримати конкуренцію з Німеччиною Польщі буде не просто, кажуть експерти. Адже Німеччина відчуває дуже сильний брак кадрів через старіння населення. Тому вакансій для іноземців буде багато.

У кінці серпня голова Федерального агентства праці Німеччини Детлеф Шеєле заявив, що країні необхідні сотні тисяч мігрантів.