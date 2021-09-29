Польские фирмы взволнованы такой тенденцией. Они отмечают, что украинцы являются главным источником рабочей силы в Польше, а также добавляют, что экономика Польши может серьезно пострадать, если трудовые мигранты из Украины продолжат выбирать другие страны для трудоустройства, прежде всего Германию.

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Обе страны испытывают недостаток трудоспособного населения

По последним наблюдениям, сейчас украинцы охотнее едут работать в Германию, чем в Польшу. Хотя официальные данные бюро по трудоустройству и сообщают, что количество украинцев, которые подают запросы о регистрации в Польше, ежегодно увеличивается на 20%, но в действительности все больше рабочих не остаются работать в Польше, а переезжают в Германию. Об этом свидетельствуют данные Агентства кадровой службы Польши.

Главная причина такого выбора украинцев довольно банальна. В Германии работодатели платят больше, чем предлагают поляки.

Мы можем говорить о тысячах украинцев, официально проживающих в Польше, но работающих в Германии, где нехватка рабочей силы также болезненна. Это серьезная угроза для Польши,

– высказался гендиректор агентства Кшиштоф Инглот.

Выдержать конкуренцию с Германией Польше будет не просто, говорят эксперты. Ведь Германия испытывает очень сильный недостаток кадров из-за старения населения. Поэтому вакансий для иностранцев будет много.