Днями ми розповідали про те, як Марині та Олександру вдалося через два місяці активних боїв у Маріуполі вирватися з міста на власній пошкодженій машині. Розголосу історія набула після того, як понівечене ворожими снарядами авто сфотографували на одній з варшавських вулиць і опублікували знімки у мережі.

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Серед інших, увагу на них звернув і власник польської компанії V-Tech Tuning Томаш Піровський. Чоловік вирішив не залишатися осторонь і звернувся до знайомих із дилерської мережі MM Cars.

Тепер обстріляний Hyundai перебуває на одному з СТО мережі, де його ремонтують безкоштовно. Нагадаємо, що попередньо власник машини повідомляв про пробитий бензобак та пошкоджену проводку. Крім цього, значного ремонту чекає й сам кузов, який пробили уламки російських ракет та бомб.

Машина сім'ї з Маріуполя уже на сервісі: дивіться фото



Фото: facebook



​Фото: facebook



​Фото: facebook