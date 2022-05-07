На днях мы рассказывали, как Марине и Александру удалось через два месяца активных боев в Мариуполе вырваться из города на собственной поврежденной машине. Огласку история приобрела после того, как изуродованное вражескими снарядами авто сфотографировали на одной из варшавских улиц и опубликовали снимки в сети.

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Среди прочих, внимание на них обратил и владелец польской компании V-Tech Tuning Томаш Пировский. Мужчина решил не оставаться в стороне и обратился к знакомым с дилерской сети MM Cars.

Теперь обстрелянный Hyundai находится на одном из СТО сети, где его ремонтируют бесплатно. Напомним, что предварительно владелец машины сообщал о пробитом бензобаке и поврежденной проводке. Кроме этого, значительный ремонт ждет и сам кузов, который пробили обломки российских ракет и бомб.

Машина семьи из Мариуполя уже на сервисе: смотрите фото



Фото: фейсбук



Фото: фейсбук