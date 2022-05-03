Марина та Олександр нині говорять, що їм дивом вдалося вирватися з Маріуполя. Сім'я ховалась у підвалі близько двох місяців, перш ніж вони покинули місто. Поїздка до Польщі тривала 5 днів, а маршрут пролягав через Росію та Литву.

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Олександр з дружиною покинули Маріуполь / Фото wio.waw

Подружжя з Маріуполя дісталося на пошкодженій машині до Польщі

Коли почався обстріл Маріуполя, Марина та Олександр разом із сусідами сховалися у підвалі будинку. Там вони два місяці переховувались від російських загарбників. Запаси їжі вичерпувалися, електрики не було, тож вирішили, що єдиний вихід вижити – тікати з міста. Їхати планували до доньки, яка уже кілька років живе та навчається в Польщі.

Все б нічого, але у Маріуполі ситуація була вкрай небезпечною – не було й дня без ворожих обстрілів міста. Під час однієї з атак російська бомба впала прямо біля гаража, де було їхнє авто. Машину сильно пошкодило: пронизаний осколками кузов, розбите заднє скло, пробитий паливний бак і обірвані деякі дроти.



Подружжя вибиралося з міста на пошкодженій від обстрілів машині / Фото wio.waw

На щастя, двигун автомобіля вцілів, тож українці не упустили руки і зробити усе можливе, аби вирватися з міста. Перед дорогою чоловік заклеїв епоксидною смолою бензобак та замінив деякі дроти. Тоді вирушили з Маріуполя на дірявому автомобілі. Це був їхній єдиний шанс. І ось після п'яти днів важкої дороги вони дісталися до Польщі.

За ці 5 днів Марина та Олександр подолали найважчу подорож у своєму житті, щоб тепер спокійно почати все спочатку у Варшаві.

Знімки тієї самої машини, яку пошкодили ворожі снаряди



Фото: wio.waw



Фото: wio.waw



Фото: wio.waw



Фото: wio.waw