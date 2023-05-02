Польська SKPL хоче виконувати залізничні рейси з Варшави до України

Польський приватний залізничний перевізник Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL) в другій половині квітня подав заявку до польського Управління залізничного транспорту на пасажирські перевезення до України. Мовиться про отримання доступу на маршрут Варшава (Всходня) – Люблін – Гребенне (кордон з Україною).

Польська компанія SKPL планує виконувати рейси з Варшави до України

Згаданий напрямок має стати складовою міжнародного маршруту Варшава – Гребенне – Рава-Руська – Львів.

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SKPL, згідно з заявкою, планує обслуговувати маршрут з 1 червня 2023 року до 31 травня 2028 року. Перевізник повідомив Управління залізничного транспорту, що потяги курсуватимуть лише в міжнародному сполученні.

Щодня курсуватиме одна пара поїздів мінімальною місткістю 240 пасажирів. Відправлення з вокзалу Варшава Всходня планується о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна – о 16:00, прибуття до Рави-Руської – о 20:15 (за київським часом). Тут відбуватиметься пересадка на потяг "Укрзалізниці" до Львова.

Повернення з Рави-Руської заплановане на 08:45, прибуття до Варшави – о 13:00.

Рухомий склад SKPL було залучено в тестовому рейсі Люблін – Рава-Руська

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Рава-Руською та Львовом дозволить задовольнити величезний попит українців на зручну логістику поїздом до та з польської столиці. Також це розвантажить автомобільні пункти пропуску.

Ryanair запустив новий рейс із Варшави

Аеропорт імені Шопена у Варшаві отримав новий прямий маршрут. Ірландський лоукостер Ryanair повідомив про наявність рейсів на Пальма-де-Майорка зі столиці Польщі.

Рейси за маршрутом, що входить до розкладу "Літо'23", здійснюються чотири рази на тиждень: щопонеділка, п'ятниці, суботи та неділі.