Українців у Польщі звільнили від оплати за житло
На пільгу можуть розраховувати лише вразливі категорії. Хто звільняється від участі у витратах на отримання допомоги – читайте далі!
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Як відомо, з 1 травня у Польщі зросла сума оплати за проживання біженців у муніципальних гуртожитках та готелях. Така норма діє за умови перебування там понад 180 днів. Але 85% українців у колективних центрах звільнені від оплати.
Згідно із поправками до закону про допомогу українським біженцям, які ухвалили в січні 2023 року, мешканці колективних центрів повинні частково оплачувати вартість свого проживання:
- понад 120 днів – 50% вартості проживання, але не більше 40 злотих на добу;
- понад 180 днів – 75% вартості проживання, але не більше 60 злотих на добу.
Між тим, близько 60 000 українців у таких центрах колективного розміщення в Польщі звільнені від оплати.
Понад 85% тих, хто перебуває в центрах колективного розміщення, звільнені від участі у витратах на допомогу. Ці пільги стосуються, неповнолітніх, інвалідів та людей пенсійного віку,
– повідомили в МВС.
Тобто, це означає, що безплатно можуть і надалі проживати втікачі від війни вразливих категорій: діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю.
Для чого такі зміни?
В МВС підкреслили, що метою зміни правил надання допомоги в центрах є мобілізація громадян України до професійної активізації та самостійного функціонування в Польщі. Тож у такий спосіб хочуть стимулювати українців працевлаштовуватися та набувати фінансову незалежність.
Людям з вразливих груп важче влаштуватися на роботу, тому їх звільняють від плати за проживання.