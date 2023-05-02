Польская компания SKPL планирует выполнять рейсы из Варшавы в Украину

Указанное направление должно стать составной частью международного маршрута Варшава – Гребенное – Рава-Русская – Львов.

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SKPL, согласно заявке, планирует обслуживать маршрут с 1 июня 2023 года по 31 мая 2028 года. Перевозчик сообщил Управлению железнодорожного транспорта, что поезда будут курсировать только в международном сообщении.

Ежедневно будет курсировать одна пара поездов по минимальной вместимости 240 пассажиров. Отправление с вокзала Варшава Восточная планируется в 14:00 (по местному времени), из Люблина – в 16:00, прибытие в Рави-Русскую – в 20:15 (по киевскому времени). Здесь будет происходить пересадка на поезд "Укрзализныци" во Львов.

Возвращение из Равы-Русской запланировано на 08:45, прибытие в Варшаву – в 13:00.

Подвижный состав SKPL был привлечен в тестовом рейсе Люблин – Рава-Русская

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что запуск сообщения между Варшавой, Люблином, Рава-Русской и Львовом позволит удовлетворить огромный спрос украинцев на удобную логистику поездом в и из польской столицы. Также это разгрузит автомобильные пункты пропуска.

Ryanair запустил новый рейс из Варшавы

Аэропорт имени Шопена в Варшаве получил новый прямой маршрут. Ирландский лоукостер Ryanair сообщил о наличии рейсов на Пальма-де-Майорка из столицы Польши.

Рейсы по маршруту, входящему в расписание "Лето'23", осуществляются четыре раза в неделю: по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.