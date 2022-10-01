3 мультики з YouTube, які допоможуть дітям швидше заговорити польською

За 7 місяців великої російсько-української війни сотні тисяч українських дітей опинилися в Польщі. І наймолодшим біженцям з України треба якомога швидше адаптуватися в сусідній країні. А найкраще цьому сприятиме володіння польською мовою.

Отож, щоб малечі було легше призвичаїтись серед ровесників у Польщі, знадобиться знання мови. Підібрали три коротеньких мультсеріали, з якими вивчити польську буде легше й цікавіше. Їх можна знайти на просто на YouTube.

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Koszmarny Karolek

Мультик розповідає про хлопчика Кароля, який завжди знаходить пригоди на голову, свою та батьків. Короткі серії та веселі діалоги сподобаються й дорослим, й малим.



Мультик Koszmarny Karolek / Фото youtube

Marta mówi po polsku

Милий мультик про собаку Марту, яка починає говорити польською мовою, щойно з’їсть суп з літерами.

Marta mówi po polsku / Фото youtube

Świnka Peppa

Відома свинка Пепа говорить багатьма мовами, й польською також. Мульт ідеальний, якщо ви тільки починаєте вивчати мову, адже герої говорять повільно, й можна вловити практично кожне слово.

Świnka Peppa польською мовою / Фото youtube