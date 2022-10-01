Итак, чтобы малышам было легче привыкнуть к общению с ровесников в Польше, понадобится знание языка. Подобрали три коротеньких мультсериала, с которыми выучить польский будет легче и интереснее. Их можно найти просто на YouTube.

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Koszmarny Karolek

Мультик рассказывает о мальчике Кароле, который всегда находит приключения на голову, свою и родителей. Короткие серии и веселые диалоги понравятся и взрослым, и малышам.



Мультик Koszmarny Karolek / Фото youtube

Marta mówi po polsku

Милый мультик о собаке Марте, которая начинает говорить на польском языке, как только съест суп с буквами.

Marta mówi po polsku / Фото youtube

Świnka Peppa

Известная свинка Пеппа говорит на многих языках, и на польском тоже. Мульт идеален, если вы только начинаете изучать язык, ведь герои говорят медленно, и можно уловить практически каждое слово.