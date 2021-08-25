Польщу накриє четверта хвиля коронавірусу: МОЗ розробляє план нових пандемійних обмежень

Міністерство охорони здоров'я Польщі розробляє план введення нових соціальних та економічних обмежень. Все через наближення четвертої хвилі коронавірусу.

Про це заявив 24 серпня міністр охорони здоров'я республіки Адам Недзельський під час пресконференції. Добовий приріст нових заражень коронавірусом у Польщі збільшився на 25% у порівнянні з минулим тижнем.

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За словами міністра, четверта хвиля уже на порозі, тому введення нових обмежень – неминуче.

Ми поки що плануємо, що це буде різнорівнева система обмежень – вони будуть вводитись у залежності від епідеміологічної ситуації в конкретних регіонах,

– пояснив Недзельський.

Які конкретні заходи будуть вжиті – поки не відомо. Все залежатиме від складності та масовості четвертої хвилі COVID-19 у республіці.

Нагадаємо, що нещодавно у Польщі святкували День Незалежності України. Заходи на відкритому повітрі, враховуючи обмеження, могли одночасно відвідати 800 людей з квотою невакцинованих у 250 осіб.