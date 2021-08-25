Об этом заявил 24 августа министр здравоохранения республики Адам Недзельский во время пресс-конференции. Суточный прирост новых заражений коронавирусом в Польше увеличился на 25% по сравнению с прошлой неделей.

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По словам министра, четвертая волна уже на пороге, поэтому введение новых ограничений – неизбежно.

Мы пока планируем, что это будет разноуровневая система ограничений – они будут вводиться в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретных регионах,

– пояснил Недзельский.

Какие конкретные меры будут приняты – пока не известно. Все будет зависеть от сложности и массовости четвертой волны COVID-19 в республике.

Напомним, что недавно в Польше праздновали День Независимости Украины. Мероприятия на открытом воздухе, учитывая ограничения, могли одновременно посетить 800 человек с квотой невакцинированных 250.