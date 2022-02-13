Працедавцям доведеться заповнювати вакансії, однак працевлаштування іноземців не задовольнить усіх потреб економіки. Про це повідомляє компанія Gremi Personal з посиланням на дослідження Міністерства сім'ї і соціальної політики Польщі.

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Яких працівників бракуватиме найбільше

За дослідженням, у 2022 році дефіцитними будуть близько 30 професій. Ринок потребуватиме як спеціалістів, так і працівників без кваліфікації. Найбільше проблем прогнозують у транспортно-логістичній, будівельній галузях і промисловості.

Боротись проти кадрового дефіциту і активно наймати іноземців доведеться харчовій промисловості країни. Найбільше у цій галузі бракуватиме саме висококваліфікованих працівників.

Крім того, загостриться вже існуючий дефіцит працівників таких професій:

водії;

вчителі;

бухгалтери;

медики (зокрема, фізіотерапевти і масажисти).

До слова, у Gremi Personal пояснюють, що зростання дефіциту на ринку праці Польщі спричинене передусім швидким відновленням економіки країни після пандемії COVID-19.