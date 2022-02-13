Работодателям придется заполнять вакансии, однако трудоустройство иностранцев не удовлетворит все потребности экономики. Об этом сообщает компания Gremi Personal, ссылаясь на исследование Министерства семьи и социальной политики Польши.

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Каких работников будет не хватать больше всего

По исследованию, в 2022 году дефицитными будут около 30 профессий . Рынок будет нуждаться как в специалистах, так и работниках без квалификации. Больше всего проблем прогнозируют в транспортно-логистической, строительной отраслях и промышленности.

Бороться против кадрового дефицита и активно нанимать иностранцев придется пищевой промышленности страны. Больше всего в этой области будет недостаточно именно высококвалифицированных работников.

Кроме того, обострится уже существующий дефицит работников таких профессий :

водители;

учителя;

бухгалтеры;

медики (в частности, физиотерапевты и массажисты).