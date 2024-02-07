У Польщі з'явилася нова професія: людей шукають вже й терміново

У міністерстві освіти Польщі оприлюднили список професій, які стануть найпопулярнішими у 2024 році. Серед них є й абсолютно нова.

Щороку міністерство освіти Польщі публікує список найактуальніших професій року. Так люди знають, чого очікувати від ринку праці упродовж наступних 12 місяців. Цю традицію започаткували у 2019 році, й вона дуже швидко отримала схвалення місцевих жителів.

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У 2024 році у Польщі шукатимуть

техніків з автоматизації;

бетонників-арматурників;

теслярів;

покрівельників;

електромеханіків;

електриків;

механіків-водіїв;

механіків-налагоджувальників;

інженер-мехатроніків;

монтажників промислової ізоляції;

монтажників будівельних конструкцій;

монтажників залізничних покриттів;

монтажників столярних виробів;

операторів машин та обладнання для виробництва пластмас;

операторів землерийних та дорожньо-будівельних машин та обладнання;

операторів машин та обладнання з перероблювання відходів;

операторів верстатів;

спеціалістів з автоматизації;

техніків з автоматизації керування залізничним рухом;

техніків з дорожнього будівництва;

техніків-покрівельників;

техніків з електричного залізничного транспорту;

механіків електромобілів;

техніків-електриків;

техніків-енергетиків;

техніків з утилізації відходів;

техніків промислової ізоляції;

техніків-механіків;

техніків-мехатроніків;

техніків зі збирання та автоматизації столярних виробів;

техніків-програмістів;

інженерів-робототехніків;

техніків-зварювальників;

техніків залізничного транспорту.

У списку з'явилася нова професія

Окрім того, у списку – нова професія. На неї у міністерстві освіти Польщі рекомендують звернути особливу увагу. Мовиться про механіка електромобілів. Появу відповідних вакансій пояснюють тим, що у Польщі та загалом у Європі з'являються все більше електронних автомобілів. Спеціалістів шукають "на вже".