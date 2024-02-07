У Польщі з'явилася нова професія: людей шукають вже й терміново

7 лютого 2024, 11:01
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Джерело:

RMF

У міністерстві освіти Польщі оприлюднили список професій, які стануть найпопулярнішими у 2024 році. Серед них є й абсолютно нова.

Щороку міністерство освіти Польщі публікує список найактуальніших професій року. Так люди знають, чого очікувати від ринку праці упродовж наступних  12 місяців. Цю традицію започаткували у 2019 році, й вона дуже швидко отримала схвалення місцевих жителів.

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У 2024 році у Польщі шукатимуть

  • техніків з автоматизації;
  • бетонників-арматурників;
  • теслярів;
  • покрівельників;
  • електромеханіків;
  • електриків;
  • механіків-водіїв;
  • механіків-налагоджувальників;
  • інженер-мехатроніків;
  • монтажників промислової ізоляції;
  • монтажників будівельних конструкцій;
  • монтажників залізничних покриттів;
  • монтажників столярних виробів;
  • операторів машин та обладнання для виробництва пластмас;
  • операторів землерийних та дорожньо-будівельних машин та обладнання;
  • операторів машин та обладнання з перероблювання відходів;
  • операторів верстатів;
  • спеціалістів з автоматизації;
  • техніків з автоматизації керування залізничним рухом;
  • техніків з дорожнього будівництва;
  • техніків-покрівельників;
  • техніків з електричного залізничного транспорту;
  • механіків електромобілів;
  • техніків-електриків;
  • техніків-енергетиків;
  • техніків з утилізації відходів;
  • техніків промислової ізоляції;
  • техніків-механіків;
  • техніків-мехатроніків;
  • техніків зі збирання та автоматизації столярних виробів;
  • техніків-програмістів;
  • інженерів-робототехніків;
  • техніків-зварювальників;
  • техніків залізничного транспорту.

У списку з'явилася нова професія

Окрім того, у списку – нова професія. На неї у міністерстві освіти Польщі рекомендують звернути особливу увагу. Мовиться про механіка електромобілів. Появу відповідних вакансій пояснюють тим, що у Польщі та загалом у Європі з'являються все більше електронних автомобілів. Спеціалістів шукають "на вже".

Автор: Мар'яна Бекало