Ежегодно министерство образования Польши публикует список самых актуальных профессий года. Так люди знают, чего ожидать от рынка труда в течение следующих 12 месяцев. Эту традицию начали в 2019 году, и она очень быстро получила одобрение местных жителей.

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В 2024 году в Польше будут искать

  • техников по автоматизации;
  • бетонщиков-арматурщиков;
  • плотников;
  • кровельщиков;
  • электромехаников;
  • электриков;
  • механиков-водителей;
  • механиков-наладчиков;
  • инженер-мехатроников;
  • монтажников промышленной изоляции;
  • монтажников строительных конструкций;
  • монтажников железнодорожных покрытий;
  • монтажников столярных изделий;
  • операторов машин и оборудования для производства пластмасс;
  • операторов землеройных и дорожно-строительных машин и оборудования;
  • операторов машин и оборудования по переработке отходов;
  • операторов станков;
  • специалистов по автоматизации;
  • техников по автоматизации управления железнодорожным движением;
  • техников по дорожному строительству;
  • техников-кровельщиков;
  • техников по электрическому железнодорожному транспорту;
  • механиков электромобилей;
  • техников-электриков;
  • техников-энергетиков;
  • техников по утилизации отходов;
  • техников промышленной изоляции;
  • техников-механиков;
  • техников-мехатроников;
  • техников по сборке и автоматизации столярных изделий;
  • техников-программистов;
  • инженеров-робототехников;
  • техников-сварщиков;
  • техников железнодорожного транспорта.

В списке появилась новая профессия

Кроме того, в списке – новая профессия. На нее в министерстве образования Польши рекомендуют обратить особое внимание. Говорится о механике электромобилей. Появление соответствующих вакансий объясняют тем, что в Польше и вообще в Европе появляются все больше электронных автомобилей. Специалистов ищут "на сейчас".