Ежегодно министерство образования Польши публикует список самых актуальных профессий года. Так люди знают, чего ожидать от рынка труда в течение следующих 12 месяцев. Эту традицию начали в 2019 году, и она очень быстро получила одобрение местных жителей.
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В 2024 году в Польше будут искать
- техников по автоматизации;
- бетонщиков-арматурщиков;
- плотников;
- кровельщиков;
- электромехаников;
- электриков;
- механиков-водителей;
- механиков-наладчиков;
- инженер-мехатроников;
- монтажников промышленной изоляции;
- монтажников строительных конструкций;
- монтажников железнодорожных покрытий;
- монтажников столярных изделий;
- операторов машин и оборудования для производства пластмасс;
- операторов землеройных и дорожно-строительных машин и оборудования;
- операторов машин и оборудования по переработке отходов;
- операторов станков;
- специалистов по автоматизации;
- техников по автоматизации управления железнодорожным движением;
- техников по дорожному строительству;
- техников-кровельщиков;
- техников по электрическому железнодорожному транспорту;
- механиков электромобилей;
- техников-электриков;
- техников-энергетиков;
- техников по утилизации отходов;
- техников промышленной изоляции;
- техников-механиков;
- техников-мехатроников;
- техников по сборке и автоматизации столярных изделий;
- техников-программистов;
- инженеров-робототехников;
- техников-сварщиков;
- техников железнодорожного транспорта.
В списке появилась новая профессия
Кроме того, в списке – новая профессия. На нее в министерстве образования Польши рекомендуют обратить особое внимание. Говорится о механике электромобилей. Появление соответствующих вакансий объясняют тем, что в Польше и вообще в Европе появляются все больше электронных автомобилей. Специалистов ищут "на сейчас".