Згідно з останніми оновленнями, легальне перебування громадян України можливе лише до червня 2024 року. Дізнайтеся детальніше, з чим пов'язане таке рішення та коли воно набуде чинності.

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Тимчасовий захист можуть продовжити лише до кінця червня

Міністерство внутрішніх справ Польщі наразі працює над розробкою змін до закону про допомогу громадянам України, які постраждали внаслідок війни. Поправки мають на меті продовжити дію чинних положень до 30 червня 2024 року. Попередньо в уряді розглядали можливість продовження до вересня 2024 року.

У документі зазначається, що в уряді планують розпочати роботу над суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону відповідно до рішення Ради ЄС про продовження дії захисту до березня 2025 року.

Робота над цими питаннями розпочнеться негайно після широких консультацій з місцевими органами влади, державними установами, неурядовими організаціями та іншими зацікавленими сторонами,

– зазначено у проєкті закону.

Відповідно до запропонованих змін, посвідки на проживання в Польщі залишатимуться чинними до 30 червня. Зокрема, протягом цього періоду буде дозволено використання будівель для колективного проживання українців.

Також до кінця червня українські медичні працівники – лікарі, стоматологи, медсестри, а також фармацевти, можуть отримати дозвіл на професійну діяльність у Польщі.

До кінця червня українські медпрацівники можуть отримати дозвіл на діяльність у Польщі / Фото Unsplash

Ці зміни до спецзакону в уряді Польщі планують прийняти у першому кварталі 2024 року. Вони можуть набути чинності наступного дня після оголошення.

Польща готова до хвилі біженців з України

У МЗС Польщі допускають імовірність прибуття нової хвилі біженців з України. У відомстві заздалегідь готуються до такого розвитку подій. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна.

Урядовець не виключає, що російська агресія продовжить поширюватись територією України на захід. Це спровокує нову хвилю біженців до країн Європи. Дипломат наголошує на тому, що до такого розвитку подій має бути готова не лише польська держава, а й суспільство. Анджей Шейна запевнив, що сусідня країна не відмовить українцям у притулку, якщо буде така потреба.