Обмеження в роботі адміністрацій, спричинені пандемією COVID-19, ускладнюють та затримують процес реєстрації транспортних засобів, ввезених до Польщі з інших країн Євросоюзу та України. Тому уряд вирішив продовжити обов'язкові терміни реєстрації.

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До цього протермінування обов'язкового процесу означало ризик для власників транспортних засобів, зокрема чималий штраф у розмірі від 200 до 1 000 злотих.

Норма передбачала, що громадяни та гості країни мають 30 календарних днів для виконання формальності. Як зазначають водії та автодилери, у нинішніх умовах цього часу часто буває недостатньо.

Не всі встигають протягом 30 днів зареєструвати авто у Польщі / Фото EUobserver

Нова постанова забезпечує можливість реєстрації транспортних засобів протягом довшого терміну. Однак це буде не 180 днів, як було ухвалено у 2020 році, а загалом 60 календарних днів.

Уряд ухвалив постанову 29 квітня, однак чинності вона набере через 21 день після її публікації у "Журналі законів".

Додамо, що для реєстрації транспортного засобу, ввезеного на територію Польщі з іншої країни, необхідно надати нотаріально завірені переклади технічного паспорта та акту купівлі-продажу польською мовою.