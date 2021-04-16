Тисячам бізнесменів та туристів доводилось бодай раз користуватися послугами таксі у Чехії, щоб встигнути на важливу зустріч, потяг чи літак. Та як оптимально замовити машину, щоб не переплатити, знає далеко не кожен.

За протяжністю автомобільних доріг і швидкісних магістралей маленька країна займає 38 місце у світі. В цілому транспортна система зручна та комфортна, навіть з урахуванням величезного туристичного трафіку.

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Як розпізнати таксі

Розрізнити у транспортному потоці машину таксі не складно. Приватникам тут видають ліцензії, за якими вони змушені маркувати та обладнувати свої транспортні засоби, зокрема має бути:

кузов жовтого кольору;

ліхтар з написом TAXI на даху;

назва компанії, номер ліцензії та тарифи на передніх дверцятах.

Лічильник та касовий апарат у салоні авто входять до переліку обов'язкового обладнання.

Як розпізнати таксі у Чехії / Фото Pexels

Як скористатися послугами

Викликати машину можна телефоном або за допомогою мобільних додатків. Таксі також можна зловити на вулиці помахом руки або ж знайти на стоянках біля розважальних та торгових центрів, а також вокзалів та аеропортів.

Найпопулярнішими операторами таксі у Чехії є:

ААА Taxi. Міжнародний сервіс, який надає послуги у Празі та на її околицях. Має всього шість тарифів у залежності від часу доби, району міста та тривалості маршруту. Замовити можна за телефоном +420 222 333 222. Modry Andel. Чеський оператор, доступний за номером +420 737 222 333 або через сайт. City Taxi. Сайт цього сервісу має російськомовну версію. Окрім цього, замовити авто можна за телефоном +420 257 257 257.

Великих відмінностей між ними немає. Сервіс у всіх операторів європейський, якісний та цілодобовий.

Номери телефонів таксі у Чехії / Фото Pexels

Ціна таксі

Вартість поїздки залежить від відстані та самого міста, в якому здійснюється замовлення. Найдорожчі послуги, звісно ж, у Празі.

Особливо дорогими є поїздки на маршрутах в аеропорт та до центру міста, зокрема до районів Вацлавської площі та Карлового моста.

Середній чек у столиці включає:

посадку – 30 – 40 крон (38 – 51 гривні);

20 – 28 крон (26 – 36 гривень) за 1 кілометр дороги;

заміський тариф стартує від 15 крон (близько 20 гривень);

за простій машини нараховується близько 6 – 7 крон (близько 8 гривень) за хвилину.

Ціни у провінціях дещо демократичніші:

посадка – від 25 крон (32 гривні);

17 – 20 крон (22 – 26 гривень) за 1 кілометр дороги;

хвилина простою – близько 5 крон (6,50 гривні).

Звичайно, нічні тарифи вищі – зазвичай поїздка обійдеться вдвічі дорожче.

Окрім цього, економніше замовити машину, ніж сідати до таксі "з бордюру". Середній час очікування на авто у Празі складає всього 12 хвилин.

Скільки коштує таксі у Чехії / Фото Pexels

Сервіс для українців

У столиці Чехії спеціально для української діаспори та туристів працюють російськомовні компанії:

"Таксі в Празі" – +420 776 251 618. "Веселе таксі" – +420 212 290 290. Premier – +420 777 092 045.

Водії у таких компаніях зазвичай чехи, які знають російську мову, або ж українці, які довгий час проживають на території країни та мають ліцензію.

Правила роботи підпорядковані європейським вимогам та нормам, однак розцінки за двомовних водіїв будуть трохи вищими.