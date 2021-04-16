Послуги таксі у Чехії: ціна, особливості та як замовити
Тисячам бізнесменів та туристів доводилось бодай раз користуватися послугами таксі у Чехії, щоб встигнути на важливу зустріч, потяг чи літак. Та як оптимально замовити машину, щоб не переплатити, знає далеко не кожен.
Джерело:migrant.biz.ua
За протяжністю автомобільних доріг і швидкісних магістралей маленька країна займає 38 місце у світі. В цілому транспортна система зручна та комфортна, навіть з урахуванням величезного туристичного трафіку.
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Як розпізнати таксі
Розрізнити у транспортному потоці машину таксі не складно. Приватникам тут видають ліцензії, за якими вони змушені маркувати та обладнувати свої транспортні засоби, зокрема має бути:
- кузов жовтого кольору;
- ліхтар з написом TAXI на даху;
- назва компанії, номер ліцензії та тарифи на передніх дверцятах.
Лічильник та касовий апарат у салоні авто входять до переліку обов'язкового обладнання.
Як розпізнати таксі у Чехії / Фото Pexels
Як скористатися послугами
Викликати машину можна телефоном або за допомогою мобільних додатків. Таксі також можна зловити на вулиці помахом руки або ж знайти на стоянках біля розважальних та торгових центрів, а також вокзалів та аеропортів.
Найпопулярнішими операторами таксі у Чехії є:
- ААА Taxi. Міжнародний сервіс, який надає послуги у Празі та на її околицях. Має всього шість тарифів у залежності від часу доби, району міста та тривалості маршруту. Замовити можна за телефоном +420 222 333 222.
- Modry Andel. Чеський оператор, доступний за номером +420 737 222 333 або через сайт.
- City Taxi. Сайт цього сервісу має російськомовну версію. Окрім цього, замовити авто можна за телефоном +420 257 257 257.
Великих відмінностей між ними немає. Сервіс у всіх операторів європейський, якісний та цілодобовий.
Номери телефонів таксі у Чехії / Фото Pexels
Ціна таксі
Вартість поїздки залежить від відстані та самого міста, в якому здійснюється замовлення. Найдорожчі послуги, звісно ж, у Празі.
Особливо дорогими є поїздки на маршрутах в аеропорт та до центру міста, зокрема до районів Вацлавської площі та Карлового моста.
Середній чек у столиці включає:
- посадку – 30 – 40 крон (38 – 51 гривні);
- 20 – 28 крон (26 – 36 гривень) за 1 кілометр дороги;
- заміський тариф стартує від 15 крон (близько 20 гривень);
- за простій машини нараховується близько 6 – 7 крон (близько 8 гривень) за хвилину.
Ціни у провінціях дещо демократичніші:
- посадка – від 25 крон (32 гривні);
- 17 – 20 крон (22 – 26 гривень) за 1 кілометр дороги;
- хвилина простою – близько 5 крон (6,50 гривні).
Звичайно, нічні тарифи вищі – зазвичай поїздка обійдеться вдвічі дорожче.
Окрім цього, економніше замовити машину, ніж сідати до таксі "з бордюру". Середній час очікування на авто у Празі складає всього 12 хвилин.
Скільки коштує таксі у Чехії / Фото Pexels
Сервіс для українців
У столиці Чехії спеціально для української діаспори та туристів працюють російськомовні компанії:
- "Таксі в Празі" – +420 776 251 618.
- "Веселе таксі" – +420 212 290 290.
- Premier – +420 777 092 045.
Водії у таких компаніях зазвичай чехи, які знають російську мову, або ж українці, які довгий час проживають на території країни та мають ліцензію.
Правила роботи підпорядковані європейським вимогам та нормам, однак розцінки за двомовних водіїв будуть трохи вищими.
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