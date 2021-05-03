Ограничения в работе администраций, вызванные пандемией COVID-19, затрудняют и задерживают процесс регистрации транспортных средств, ввозимых в Польшу из других стран Евросоюза и Украины. Поэтому правительство решило продлить обязательные сроки для регистрации.

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До этого просрочка обязательного процесса означала риск для владельцев транспортных средств, в частности немалый штраф в размере от 200 до 1 000 злотых.

Норма предполагала, что граждане и гости страны имеют 30 календарных дней для выполнения формальности. Как отмечают водители и автодилеры, в нынешних условиях этого времени часто бывает недостаточно.

Не все успевают в течение 30 дней зарегистрировать авто в Польше / Фото EUobserver

Новое постановление обеспечивает возможность регистрации транспортных средств в течение длительного срока. Однако это будет не 180 дней, как было принято в 2020 году, а всего 60 календарных дней.

Правительство приняло постановление 29 апреля, однако в силу оно вступит через 21 день после его публикации в "Журнале законов".

Добавим, что для регистрации транспортного средства, ввезенного на территорию Польши из другой страны, необходимо предоставить нотариально заверенные переводы технического паспорта и акта купли-продажи на польском языке.