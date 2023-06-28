Польща збільшує розмір допомоги на дитину до 800 злотих: офіційне рішення

Уряд Польщі ухвалив рішення збільшити розмір щомісячної допомоги на дитину з 500 до 800 злотих. Збільшені виплати почнуться з 1 січня 2024 року.

Право на щомісячні дитячі виплати ‎"500+" ‎мають і українські біженці зі статусом PESEL UKR. З січня вони також будуть отримувати на 300 злотих більше. Чи потрібно подавати нову заявку на збільшену допомогу – читайте далі.

До теми: Дитячі виплати "500+" в Польщі можуть отримати не всі: кому відмовлять

Програма "‎800+"

Сьогодні допомогу на дитину у Польщі виплачують приблизно на 7 мільйонів дітей. Підвищення виплат до 800 злотих обійдеться бюджету країни в додаткових 24 мільярди злотих.

Розмір виплат змінюється автоматично. Тому немає потреби подавати нову заявку на отримання допомоги. Але влада Польщі попереджає: перша виплата може бути нарахована з невеликою затримкою. Оновлена сума надійде максимум до кінця лютого 2024 року.

Це один із найкращих моментів у роботі Ради міністрів, адже ми можемо обговорити програму "‎500+", яка незабаром стане програмою "‎800+". Це програма про повагу до сім'ї, розширення можливостей для наших дітей, щоб вони могли дозволити собі гуртки, додаткові уроки танців, музики, спортивні заходи та свята,

– прокоментував збільшення допомоги на дитину Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Умови для отримання виплат "‎800+"

Умови надання допомоги також залишаються незмінними. На дитячі виплати можуть претендувати як польські громадяни, так і іноземці, які легально проживають у Польщі та мають доступ до польського ринку праці. Щомісячні соціальні виплати у 500 злотих (а з січня – 800 злотих) передбачені для батьків або тимчасових опікунів дитини, яка не досягла 18-річного віку. Як українцям оформити щомісячну допомогу на дитину – читайте в матеріалі.

Програму підтримки родин "500+" запровадили у Польщі ще в 2016 році. За офіційними даними за весь час її існування було виплачено понад 220 мільярдів злотих.