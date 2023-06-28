Право на ежемесячные детские выплаты "500+" имеют и украинские беженцы со статусом PESEL UKR. С января они также будут получать на 300 злотых больше. Нужно ли подавать новую заявку на увеличенную помощь – читайте дальше.

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Программа "‎800+"

Сегодня пособие на ребенка в Польше выплачивают примерно на 7 миллионов детей. Повышение выплат до 800 злотых обойдется бюджету страны в дополнительных 24 миллиарда злотых.

Размер выплат меняется автоматически. Поэтому нет необходимости подавать новую заявку на получение помощи. Но власти Польши предупреждают: первая выплата может быть начислена с небольшой задержкой. Обновленная сумма поступит максимум к концу февраля 2024 года.

Это один из лучших моментов в работе Совета министров, ведь мы можем обсудить программу "500+", которая вскоре станет программой "800+". Это программа об уважении к семье, расширении возможностей для наших детей, чтобы они могли позволить себе кружки, дополнительные уроки танцев, музыки, спортивные мероприятия и праздники,

– прокомментировал увеличение помощи на ребенка Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Условия получения выплат "‎800+"

Условия получения пособия остаются неизменными. На детские выплаты могут претендовать как польские граждане, так и иностранцы, легально проживающие в Польше и имеющие доступ к польскому рынку труда. Ежемесячные социальные выплаты в 500 злотых (а с января – 800 злотых) предусмотрены для родителей или опекунов ребенка, не достигшего 18-летнего возраста. Как украинцам оформить ежемесячное пособие на ребенка – читайте в материале.

Программа поддержки семей "500+" была введена в Польше еще в 2016 году. По официальным данным, за все время ее существования было выплачено более 220 миллиардов злотых.