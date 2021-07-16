У Польщі затримали злочинців, які грабували українців, прикинувшись поліцейськими

Окружна прокуратура в Тарнові розслідувала напади на українців на трасі А4 особами, які вдавали із себе правоохоронців. Результати справи – неочікувані. Очільником злочинної банди виявився справжній поліцейський.

Злочинці діяли на автостраді А4 від Перемишля до Легниці. Вони зупиняли машини українців – і вимагали, щоб ті віддавали всі гроші, які мали. Коли українці відмовлялися виконувати вимоги псевдополіцейських, ті погрожували їм й іноді застосовували фізичну силу.

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Деталі справи

У листопаді минулого року затримані обманом виманили 21 000 злотих, 550 євро та 300 доларів у чоловіка, який зупинився відпочити в місцевості Клай.

Через місяць вони обікрали двох українців, забравши 500 злотих і 57 000 гривень. При цьому людям погрожували пістолетом і били їх по обличчях. Це сталося на паркінгу MOP Rudka.

Також відомі кілька випадків, коли обвинувачені намагалися виманити гроші в українців, але їм це не вдалося. Дехто не віддавав гроші навіть попри використання злочинцями сльозогінного газу і наручників.

Прокуратура поки не встановила, скільки було жертв загалом. Тому закликає звертатися, якщо хтось має інформацію, що стосується справи.

Зараз всім підозрюваним (це троє чоловіків) висунули звинувачення в збройних пограбуваннях. Попередньо їм загрожує до 12 років в'язниці.

Поліцейського, який, як з'ясувалося, керував цією злочинною групою, додатково чекає звільнення з лав правоохоронців.