Преступники действовали на автостраде А4 от Перемышля до Легнице. Они останавливали машины украинцев – и требовали, чтобы те отдавали все деньги, которые имели. Когда люди отказывались выполнять требования псевдополицейських, те угрожали им и иногда применяли физическую силу.

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Детали дела

В ноябре прошлого года додержанные обманом выманили 21 000 злотых, 550 евро и 300 долларов у мужчины, который остановился отдохнуть в местности Клай.

Через месяц они обокрали двух украинцев, забрав 500 злотых и 57 000 гривен. При этом людям угрожали пистолетом и били их по лицам. Это произошло на паркинге MOP Rudka.

Также известны несколько случаев, когда обвиняемые пытались выманить деньги в украинцев, но им это не удалось. Некоторые не отдавал деньги даже несмотря на использование преступниками слезоточивого газа и наручников.

Прокуратура пока не установила, сколько было жертв в целом. Поэтому призывает обращаться, если кто-то знает информацию, которая касается дела.

Сейчас всем подозреваемым (это трое мужчин) выдвинули обвинения по поводу вооруженных ограблений. Предварительно им грозит до 12 лет тюрьмы.

Полицейского, который, как выяснилось, руководил этой преступной группой, дополнительно ждет увольнение из рядов правоохранителей.