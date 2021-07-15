Один із працівників прикордонної служби одразу запідозрив, що з довідками щось не так. Після ретельної перевірки його гіпотеза підтвердилася.

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Як покарали українців

Усіх учасників обману одразу ж затримали. У справі розпочали провадження щодо використання фальшивих документів при прикордонному контролі. Пізніше чоловіків депортували.

Загалом польські прикордонники цього року виявили вже близько 500 спроб перетину кордону з підробленими документами.

Слід зазначити, що використання неправдивих документів як автентичних санкціонується штрафом або обмеженням волі терміном від 3 місяців до 5 років.