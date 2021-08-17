35-летнюю украинку подозревают в краже денег с чужих счетов. Ее делом занимается прокуратура города Граево (Подляское воеводство).

Стоит знать Онлайн-переводы и безопасность: как оценить риски осуществления транзакций и предотвратить их

Что известно о деятельности задержанной украинки в Польше

Женщину обвиняют в активном участии в преступной группе, которая занималась мошенничеством с целями присвоения чужих денег. Украинка имела сообщников, которые помогали ей получать доступы к карточкам, в частности PIN-коды. Таким образом аферисти похитили 35 000 злотых (около 245 000 гривен).



Свою вину женщина признала лишь частично. Ей грозит от полугода до 8 лет лишения свободы.