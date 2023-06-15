Захист прав українських робітників у Польщі: в країні запустили спеціальну платформу

15 червня 2023, 15:10
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Джерело:

IRC

Міжнародний Комітет Порятунку (IRC) у Польщі запустив кампанію соціальної взаємодії "Знай свої права". Платформа має на меті допомогти українцям біженцям знайти роботу в цій країні.

Права переселенців у Польщі

Мета кампанії "Знай свої права" – підвищити рівень обізнаності щодо прав працівників серед українських переселенців у Польщі і допомогти знайти роботу.

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Вона надає базову інформацію про те, як:

  • шукати юридичні послуги;
  • які типи контрактів існують у Польщі;
  • які зобов'язання має роботодавець перед працівником;
  • корисні джерела та контакти для отримання додаткової інформації або юридичної підтримки від партнерів.

Українці можуть отримати таку допомогу як:

  • консультацію онлайн на сайті IRC;
  • консультації у Центрах підтримки та інтеграції "Крок до праці" у містах Катовіце та Познань.

Порушення прав українців в Польщі

Через незнання власних прав, окрім складнощів з пошуком місця праці, українські переселенці у Польщі можуть:

  • мати зарплату нижче від мінімального рівня;
  • відсутність правового захисту;
  • нерегламентований графік роботи;
  • у деяких випадках робітники можуть стати жертвами невиплат чи інших форм зловживання.

Контакти та адреси центрів

У Познані: вулиця Товарова 35/3A, 61-896. Звернутись можна з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 17:00. Контакти, за якими можна телефонувати: (+48) 728 322 577.

У Катовіце: вулиця Хожовська, 6, перший поверх, 40-101. Центр працює з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 17:00. Звертатись можна за номером: (+48) 728 322 636.

Автор: Марта Касіянчук