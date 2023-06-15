Мета кампанії "Знай свої права" – підвищити рівень обізнаності щодо прав працівників серед українських переселенців у Польщі і допомогти знайти роботу.

Читайте також Відтепер українцям у Польщі закордонні паспорти робитимуть швидше

Вона надає базову інформацію про те, як:

шукати юридичні послуги;

які типи контрактів існують у Польщі;

які зобов'язання має роботодавець перед працівником;

корисні джерела та контакти для отримання додаткової інформації або юридичної підтримки від партнерів.

Українці можуть отримати таку допомогу як:

консультацію онлайн на сайті IRC;

консультації у Центрах підтримки та інтеграції "Крок до праці" у містах Катовіце та Познань.

Порушення прав українців в Польщі

Через незнання власних прав, окрім складнощів з пошуком місця праці, українські переселенці у Польщі можуть:

мати зарплату нижче від мінімального рівня;

відсутність правового захисту;

нерегламентований графік роботи;

у деяких випадках робітники можуть стати жертвами невиплат чи інших форм зловживання.

Контакти та адреси центрів

У Познані: вулиця Товарова 35/3A, 61-896. Звернутись можна з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 17:00. Контакти, за якими можна телефонувати: (+48) 728 322 577.

У Катовіце: вулиця Хожовська, 6, перший поверх, 40-101. Центр працює з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 17:00. Звертатись можна за номером: (+48) 728 322 636.