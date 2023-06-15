Права переселенців у Польщі
Мета кампанії "Знай свої права" – підвищити рівень обізнаності щодо прав працівників серед українських переселенців у Польщі і допомогти знайти роботу.
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Вона надає базову інформацію про те, як:
- шукати юридичні послуги;
- які типи контрактів існують у Польщі;
- які зобов'язання має роботодавець перед працівником;
- корисні джерела та контакти для отримання додаткової інформації або юридичної підтримки від партнерів.
Українці можуть отримати таку допомогу як:
- консультацію онлайн на сайті IRC;
- консультації у Центрах підтримки та інтеграції "Крок до праці" у містах Катовіце та Познань.
Порушення прав українців в Польщі
Через незнання власних прав, окрім складнощів з пошуком місця праці, українські переселенці у Польщі можуть:
- мати зарплату нижче від мінімального рівня;
- відсутність правового захисту;
- нерегламентований графік роботи;
- у деяких випадках робітники можуть стати жертвами невиплат чи інших форм зловживання.
Контакти та адреси центрів
У Познані: вулиця Товарова 35/3A, 61-896. Звернутись можна з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 17:00. Контакти, за якими можна телефонувати: (+48) 728 322 577.
У Катовіце: вулиця Хожовська, 6, перший поверх, 40-101. Центр працює з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 17:00. Звертатись можна за номером: (+48) 728 322 636.