Відтепер консульські установи України за кордоном матимуть безпосередній доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Це означає, що вони самі зможуть формувати витяг про реєстрацію народження особи та її походження.

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