Відтепер консульські установи України за кордоном матимуть безпосередній доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Це означає, що вони самі зможуть формувати витяг про реєстрацію народження особи та її походження.
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Таке нововведення повинно оптимізувати роботу органів Державної міграційної служби та істотно скоротити час обробки запитів на отримання паспортів. Зокрема, це дозволить українцям, які перебувають за кордоном, зокрема біженцям, швидше оформити собі закордонні паспорти.
Куди звертатися для оформлення документів?
Контакти всіх підрозділів паспортного сервісу ДП "Документ" у Польщі:
- Варшава – а дреса: Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City (2-й поверх).
- Вроцлав – адреса: plac Grunwaldzki 22, 50-363.
- Краків – адреса: Galeria Krakowska, 2 поверх, вхід з паркінгу сектор С +38 (044) 597-87-77.
- Гданськ – адреса: Aleja Grunwaldzka, 415.
Телефон та електронна пошта (спільні для всіх відділень): +38 (044) 597-87-77, info@dpdok.com.ua, pr.passportservice@gmail.com.
Запис на подачу документів на закордонний паспорт у консульствах:
- Запис в електронну чергу до консульських установ у Кракові, Вроцлаві та Гданську – https://online.mfa.gov.ua/application.
- Запис в електронну чергу до консульських установ у Варшаві та Любліні – https://registration.mfa.gov.ua/qmaticwebbooking/#/.
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