Цель кампании "Знай свои права" – повысить уровень осведомленности о правах работников среди украинских переселенцев в Польше и помочь найти работу.

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Она предоставляет базовую информацию о том, как:

искать юридические услуги;

какие типы контрактов существуют в Польше;

какие обязательства имеет работодатель перед работником;

полезные источники и контакты для получения дополнительной информации или юридической поддержки партнеров.

Украинцы могут получить такую помощь как:

консультацию онлайн на сайте IRC;

консультации в центрах поддержки и интеграции "Шаг к труду" в городах Катовице и Познань.

Нарушение прав украинцев в Польше

По незнанию собственных прав, кроме сложностей с поиском места работы, украинские переселенцы в Польше могут:

иметь зарплату ниже минимального уровня;

отсутствие правовой защиты;

нерегламентированный график работы;

в некоторых случаях рабочие могут стать жертвами невыплат или других форм злоупотребления.

Контакты и адреса центров

В Познанные: улица Товарная, 35/3A, 61-896. Обратиться можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Контакты, по которым можно звонить: (+48) 728 322 577.

В Пробуйте: улица Хожовская, 6, 1-й этаж, 40-101. Центр работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00. Обращаться можно по номеру: (+48) 728322636.