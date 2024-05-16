У нещодавньому повідомленні Міністерства інфраструктури було підтверджено, що точна дата запровадження та вартість нового квитка наразі невідомі. Однак відомство запевнило громадськість, що активно працює над доопрацюванням цих деталей.

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У Польщі запровадять універсальний проїзний

У 2023 році група депутатів парламенту ініціювала дискусії навколо впровадження універсального проїзного квитка. Висунута пропозиція мала на меті запровадити єдиний квиток на всі види транспорту вартістю 150 злотих на місяць.

Це включає реєстрацію за допомогою дебетової або кредитної картки, а також за допомогою мобільного телефону або штрих-коду. Міжнародний досвід показує, що оплата повинна включати систему чіп-карт у громадському транспорті, таку, як зараз впроваджується в Нідерландах,

– пояснив Пьотр Малепшак, заступник міністра інфраструктури.

За його словами, єдиний квиток дозволить безперебійно їздити в потягах, автобусах і трамваях. Система включатиме різні форми квитків, серед яких:

одноразові стикувальні квитки;

придбані на певний маршрут незалежно від перевізника та часу відправлення, з можливістю вибору варіанту повернення;

так звані абонементні квитки – місячні незалежно від перевізника або квитки на всіх регіональних залізничних перевізників з можливістю проїзду в громадському транспорті.

Зрештою, система має охопити весь громадський транспорт, на добровільних засадах/

До слова, Польща та Німеччина не єдині країни, де зацікавлені в універсальному проїзному. На початку квітня єдиний проїзний домовилися запровадити і у Франції.