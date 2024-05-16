В недавнем сообщении Министерства инфраструктуры было подтверждено, что точная дата введения и стоимость нового билета пока неизвестны. Однако ведомство заверило общественность, что активно работает над доработкой этих деталей.

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В Польше введут универсальный проездной

В 2023 году группа депутатов парламента инициировала дискуссии вокруг внедрения универсального проездного билета. Выдвинутое предложение имело целью ввести единый билет на все виды транспорта стоимостью 150 злотых в месяц.

Это включает регистрацию с помощью дебетовой или кредитной карты, а также с помощью мобильного телефона или штрих-кода. Международный опыт показывает, что оплата должна включать систему чип-карт в общественном транспорте, такую, как сейчас внедряется в Нидерландах,

– объяснил Петр Малепшак, заместитель министра инфраструктуры.

По его словам, единый билет позволит бесперебойно ездить в поездах, автобусах и трамваях. Система будет включать различные формы билетов, среди которых:

одноразовые стыковочные билеты;

приобретенные на определенный маршрут независимо от перевозчика и времени отправления, с возможностью выбора варианта возврата;

так называемые абонементные билеты – месячные независимо от перевозчика или билеты на всех региональных железнодорожных перевозчиков с возможностью проезда в общественном транспорте.

В конце концов, система должна охватить весь общественный транспорт, на добровольных началах/

К слову, Польша и Германия не единственные страны, где заинтересованы в универсальном проездном. В начале апреля единый проездной договорились ввести и во Франции.