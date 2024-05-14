Мовиться про невелику складну сумку. У розділі "потрібно знати" на своєму вебсайті бюджетна авіакомпанія пропонує пасажирам упакувати "легку, складну сумку в ручну поклажу".

До слова Ryanair запускає нові довгоочікувані рейси

Чому Ryanair закликає пасажирів пакувати цей предмет у ручну поклажу?

Взявши з собою невелику складну сумку, пасажир зможе надійно сховати свій телефон, гроші та інші цінні речі, щоб вони залишалися з ним під час польоту. Потім цю маленьку сумку можна заховати під сидінням перед собою.

Пасажири іноді прибувають до виходу з ручною поклажею, яка перевищує норму безплатного провезення ручної поклажі, і від них може вимагатися здати свій багаж у багажне відділення, якщо вони не заплатили за додаткову ручну поклажу.

Мандрівникам, які не бажають платити за будь-який додатковий багаж, дозволяється одна невелика особиста сумка розміром 40x20x25 сантиметрів, яка повинна поміщатися під сидінням перед вами,

– йдеться у повідомленні.

Існує також опція пріоритетної посадки, яка надає клієнтам додаткову ручну поклажу розміром до 55x40x20 сантиметрів і вагою до 6 кілограмів. Ціна цієї маленької розкоші залежить від маршруту та обраних дат подорожі.

Ryanair попереджає, що електронні квитки не беруть на деяких рейсах

Авіакомпанія попереджає своїх пасажирів, що їхні електронні квитки приймаються не в усіх країнах. Щоб не потрапити в неприємну ситуацію, авіакомпанія радить заздалегідь зареєструватися онлайн і видрукувати паперовий талон на свій рейс. Адже, якщо електронний квиток на контролі не приймуть – пасажира можуть не впустити на літак.